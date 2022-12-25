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ОАЕ передадуть Україні 2500 генераторів

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ОАЕ передадуть Україні 2500 генераторів
Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) передадуть 2500 побутових генераторів цивільному населенню України.

Про це пише місцеве інформаційне агентство WAM, передає Інтерфакс-Україна.

"Генератори допоможуть цивільному населенню частково забезпечити себе електроенергією, що полегшить складні умови життя сімей, які постраждали від війни", – йдеться в повідомленні.

Зокрема Україні передадуть 2500 побутових генераторів потужністю від 3,5 до 8 кіловат.

Також близько 1200 побутових генераторів доставили до Варшави, а решту країна передасть у січні.

ОАЕ надають генератори в межах гуманітарної допомоги на суму $100 млн, яку країна виділила для України.

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