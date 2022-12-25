Сума банківських вкладів українців у листопаді зросла на 23 мільярди, – Фонд гарантування
Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок жовтня вклади у національній валюті становили 611,8 млрд грн, в іноземній валюті – 381,3 млрд грн.
Частка ФОП у структурі вкладників становила 2,9%, а сума їх вкладів склала 104,6 млрд грн (10,5% від загальної суми вкладів).
Наголошується, що на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб у банках-учасниках Фонду поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.
Станом на 1 грудня 2022 року в реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 67 банків.