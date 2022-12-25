У Білорусі виникла пожежа на території нафтопереробного заводу "Нафтан"

У Вітебській області в Білорусі сталася пожежа на території підсанкційого нафтопереробного заводу "Нафтан".

Про це повідомляє пресслужба головного управління області МНС Білорусі.

Зазначається, що рятувальники ліквідували займання резервуара з некондицією нафтопродуктів установки АВТ-6 на території заводу.

Ліквідувати пожежу вдалося об 11:23 (10:23 за Києвом). Постраждалих унаслідок цієї пожежі не було. Робота установки та технологічний процес не порушені.

Причину займання та збитки визначатиме комісія підприємства.

Білоруський НПЗ "Нафтан" перебуває під санкціями США та Євросоюзу в межах пакетів обмежень проти Білорусі. У травні повідомлялося, що внаслідок обмежень завантаження потужностей підприємства сягало лишн 64%, також впав імпорт та експорт продукції.