Нацкомісія збирається підвищити тарифи на воду та водовідведення у 2023 році

Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комуслуг (НКРЕКП), планує підвищити тарифи на воду та водовідведення. Підвищення, як очікується, здійснюватиметься у два етапи: з 1 січня нового року, а потім – з липня 2023 року.