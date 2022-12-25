В Євросоюзі трохи відновилися обсяги турпоїздок, які впали через пандемію

У Євросоюзі в 2021 році відбулося часткове відновлення туристичних поїздок, мешканці 27 держав-членів ЄС здійснили їх 879 млн тривалістю не менше однієї ночі.

Як свідчать дані Євростату, це на 23% більше, ніж у 2020 році, коли було здійснено 713 млн поїздок, передає Інтерфакс-Україна.



Водночас торішні поїздки виявилися нижчими за допандемічний рівень 2019 року, коли, за даними Євростату, було здійснено 1,1 млрд турпоїздок. Минулого року поїздки до інших країн ЄС становили 12% усіх турпоїздок.



Кількість поїздок за межі ЄС становила лише 3%.



Як показує дослідження щодо кількості проведених ночей, внутрішньодержавні поїздки були в середньому коротші, ніж поїздки за кордон. Частка ночівель у статистиці внутрішнього туризму в загальній кількості проведених ночей у 2021 році склала 73%, тоді як у 2020 році – 76%, а у 2019 році – 58%.



За даними Євростату, за рік відновилася і кількість поїздок в особистих цілях – до 80% від допандемічного рівня. Кількість відряджень відновилася менше, склавши 55% від допандемічного рівня. Зазначається, що невелике відновлення ділових поїздок може також вказувати на постійніший перехід до віддаленої або гібридної роботи. У 2021 році відрядження становили 8% всіх поїздок.