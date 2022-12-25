Міжнародні партнери допоможуть українському енергосектору на $1,5 мільярда, – Шмигаль

Україна має заявленої допомоги для енергетичної сфери від міжнародних партнерів на суму майже $1,5 млрд.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у підсумках тижня, які він опублікував на Facebook.

"Допомога енергосектору від партнерів набирає оберти. Маємо заявленої підтримки на майже $1,5 млрд. Щодня приїжджає додаткове обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури. Вже прибуло більше як 200 вантажів із енергетичним обладнанням", – зазначив очільник уряду.

Також Шмигаль нагадав, що держава виділить малим і середнім підприємцям 150 млн грн на інвестиційні проєкти у сфері енергозбереження та енергозабезпечення.

Крім того, минулого тижня уряд виділив бізнесу 400 млн грн у межах програми єРобота.