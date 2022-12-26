Казахський бізнес передав українським лікарням генератори на $500 тисяч

41 генератор вартістю близько пів мільйона доларів розподілені між закладами охорони здоров’я.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Зокрема, вони були передані в області, які перебувають під атаками російських агресорів – у Миколаївську, Дніпропетровську, Харківську та інші регіони.

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко зазначив, що в умовах відключень електроенергії Україна має бути готовою до будь-яких викликів, а тому триває забезпечення медичних закладів генераторами.

"Щодня окупанти завдають ударів по нашій інфраструктурі, що несе загрозу електропостачанню. Спільно з партнерами ми докладаємо максимум зусиль, щоб в умовах знеструмлення лікарні продовжували працювати та виконувати своє головне завдання – рятувати життя. Кожен генератор – це гарантія безперебійної роботи операційних, реанімацій та кисневих станцій", – підкреслив він.

Партія генераторів була доставлена завдяки роботі міжпарламентської групи дружби "Україна – Казахстан" під головуванням народного депутата Сергія Нагорняка.