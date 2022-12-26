У новорічну ніч в Україні діятиме комендантська година, порушників затримуватимуть

У новорічну ніч комендантську годину в Україні не скасовуватимуть, порушників затримуватиме поліція.

Про це ефірі національного телемарафону повідомила прессекретарка очільника Національної поліції Мар'яна Ревав, передає Інтерфакс-Україна.

"Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас – святковий чи несвятковий – є певні вимоги комендантської години. Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їх документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи чи перевірки цієї особи", – сказала вона.

Рева наголосила, що ті люди, які вийдуть на вулицю новорічної ночі, можуть бути притягнуті до відповідальності за порушення комендантської години.

Також вона додала, що піротехнічні засоби та їх реалізація, їх використання практично на всій території України прямо заборонені і поліція також реагуватиме на такі випадки.