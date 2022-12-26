Віцепрем’єр РФ заявив про готовність відновити постачання газу в Європу через Білорусь

Росія ніби готова поновити постачання газу до Європи газопроводом "Ямал – Європа".

Як пише ТАСС, про це заявив віцепрем’єр-міністр Росії Олександр Новак 25 грудня, передає Радіо Свобода.

"Європейський ринок залишається актуальним, оскільки дефіцит газу зберігається, а в нас є можливості для відновлення постачання. Наприклад, не залученим залишається трубопровід "Ямал – Європа", зупинений із політичних мотивів", – зазначив він.

Новак також додав, що російська влада обговорює додаткове постачання газу через Туреччину.

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Рада ЄС офіційно ухвалила постанову, яка встановлює механізм корекції газового ринку для захисту громадян та економіки від надмірно високих цін. Регламент буде опублікований в Офіційному журналі ЄС і набуде чинності 1 лютого 2023 року. Положення, пов’язані з обмеженням цін, набудуть чинності 15 лютого наступного року.

Раніше країни Євросоюзу за підсумками тривалої дискусії досягли згоди про обмеження ціни на природний газ на рівні 180 євро за МВт-год (близько $1900 за тисячу кубометрів) з 15 лютого.