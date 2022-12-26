Майже третина українських банків за десять місяців отримала збитки на 19 мільярдів, – "Опендатабот"

За 10 місяців 2022 року прибуток українських банків скоротився більш ніж в 5 разів. Банки заробили лише 11 млрд грн, натомість торік за цей період було 58 млрд грн.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот" з посиланням на дані Національного банку.

Зазначається, що з 67 банків в Україні майже третина – 21 банк – завершили період зі збитками у 19 млрд грн. Загальний прибуток банків з "плюсовим" балансом за 10 місяців склав 30 млрд грн.

Частка державних банків у загальному прибутку – найбільша. За рік їх відсоток збільшився до 62,5%. Частки банків з іноземним капіталом скоротилися до 26%, а банків із приватним капіталом – з 18% до 11,5% у 2022 році.

Найбільше за цей період заробив "Приватбанк" – 17,8 млрд грн, що на 33% менше, аніж торік.

Водночас "Укргазбанк", "Альфа-банк", "Укрексімбанк" наразі мають великі збитки – "мінус" 3,65 млрд грн, 4,22 млрд грн та 8,38 млрд грн відповідно. Наразі вони замикають рейтинг банків за прибутковістю.

При цьому деякі банки покращили свої показники у порівнянні з відповідним періодом торік. Так, прибуток "Укрсиббанку" за десять місяців 2022 року становить 2,62 млрд грн проти 1,22 млрд грн тогоріч. А "Сітібанк" збільшив свій прибуток на 36% і заробив 1,9 млрд грн проти 1,4 млрд грн у 2021 році.

Із 16 банків з іноземним капіталом лише 9 вийшли в "плюс" за результатами десяти місяців роботи. Загальний прибуток цієї групи фінустанов складає 7,9 млрд грн. Цікаво, що левова частка – 89% або 7 млрд грн – припадає на третину з них: "Укрсиббанк" (2,6 млрд грн), "Райффайзен" (2,5 млрд грн) та "Сітібанк" (1,9 млрд грн).

Загальний прибуток банків з приватним капіталом з додатнім балансом за 10 місяців склав 3,46 млрд грн. Більш ніж третину – 36% або 1,26 млрд грн – заробив "Універсал банк".