Уряд Росії прогнозує "вимушене падіння" експорту газу на чверть

За підсумками 2022 року Росія знизить експорт газу приблизно на чверть, видобуток зменшиться на 12%.

Про це повідомив в інтерв'ю ТАСС віцепрем’єр-міністр РФ Олександр Новак, передає "Комерсант".

У 2021 році видобуток газу в Росії зростав на 10%, експорт – на 3%.



Новак стверджує, що цього року видобуток та експорт газу "вимушено впадуть".

"Видобуток газу за підсумками року буде на 12% меншим, ніж у 2021 році, а експорт знизиться приблизно на чверть. Це пов'язано насамперед із зупинкою роботи експортної інфраструктури", – зазначив він.



Водночас російський віцепрем'єр додав, що виробництво та експорт зрідженого природного газу зростуть більш ніж на 8,7%.

Як повідомлялося, Рада ЄС офіційно ухвалила постанову, яка встановлює механізм корекції газового ринку для захисту громадян та економіки від надмірно високих цін. Регламент буде опублікований в Офіційному журналі ЄС і набуде чинності 1 лютого 2023 року. Положення, пов’язані з обмеженням цін, набудуть чинності 15 лютого наступного року.

Раніше країни Євросоюзу за підсумками тривалої дискусії досягли згоди про обмеження ціни на природний газ на рівні 180 євро за МВт-год (близько $1900 за тисячу кубометрів) з 15 лютого.