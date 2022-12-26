Із 26 грудня у Черкаській області скасували нічні відключення світла – з 00:00 до 07:00, а вдень електрику вимикатимуть за зеленим графіком – на дві години через чотири.

Про це повідомляє пресслужба "Черкасиобленерго".

"Але зауважуємо, потреба економії електроенергії залишається надважливим завданням, оскільки у разі погіршення ситуації можливі застосування аварійних відключень за оперативною командою диспетчера НЕК "Укренерго", – йдеться у повідомленні.

Зелені графіки погодинних відключень електроенергії в області (чотири години зі світлом, дві – без світла) застосовані з 26 грудня з 08:00.

Як повідомлялося, станом на 26 грудня дефіцит потужності в енергосистемі залишається суттєвим. Аварійні відключення світла запроваджені у Києві та п’яти областях.