Фонд гарантування виставить на аукціон колишній офіс "Сбєрбанку" у центрі Києва
Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Зазначається, що торги відбудуться 5 січня. Загалом до складу лоту увійшли нежитлові приміщення, площею понад 1 тис. кв. м.
Будівля на вул. Велика Васильківська, 85-87 розміщується у самому центрі Києві, за 500 метрів від станцій метро "Олімпійська" та "Палац "Україна". Приміщення обладнано усіма інженерними мережами.
Початкова ціна реалізації лота – 83,35 млн грн. Об’єкт перебуває балансі АТ "МР Банк" і на торги виставляється уперше.
Аукціон пройде за англійською моделлю аукціону. Участь в аукціоні можуть взяти юридичні та фізичні особи, окрім РФ або осіб, пов'язаних з державою-агресором.
Кошти, отримані від продажу активу, Фонд спрямує на розрахунки з кредиторами АТ "МР Банк".
Як повідомлялося, 25 лютого Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Росії: АТ "Міжнародний резервний банк", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".