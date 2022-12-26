Фонд гарантування виставить на аукціон колишній офіс "Сбєрбанку" у центрі Києва

Фонд гарантування вкладів проведе в системі "Prozorro.Продажі" аукціон з продажу колишнього відділення банку АТ "МР Банк" (раніше "Сбєрбанк Росії") у самому центрі Києва.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зазначається, що торги відбудуться 5 січня. Загалом до складу лоту увійшли нежитлові приміщення, площею понад 1 тис. кв. м.

Будівля на вул. Велика Васильківська, 85-87 розміщується у самому центрі Києві, за 500 метрів від станцій метро "Олімпійська" та "Палац "Україна". Приміщення обладнано усіма інженерними мережами.

Початкова ціна реалізації лота – 83,35 млн грн. Об’єкт перебуває балансі АТ "МР Банк" і на торги виставляється уперше.

Аукціон пройде за англійською моделлю аукціону. Участь в аукціоні можуть взяти юридичні та фізичні особи, окрім РФ або осіб, пов'язаних з державою-агресором.

Кошти, отримані від продажу активу, Фонд спрямує на розрахунки з кредиторами АТ "МР Банк".

Як повідомлялося, 25 лютого Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Росії: АТ "Міжнародний резервний банк", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".