Нацбанк анонсував стрес-тестування банків наступного року

Національний банк у 2023 році проведе діагностику банків, зокрема оцінку якості активів та стрес-тест.

Про це повідомила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова, передає liga.net.

"Для розуміння реального стану справ у 2023 році ми проведемо діагностику банків: оцінку якості активів та стрес-тест, оцінимо життєздатність банківських бізнес-моделей", – зазначила вона в інтерв’ю виданню.

За її словами, після проведення діагности банків, регулятор зможе запропонувати певні рішення та інструменти, як щодо відновлення капіталів, так і щодо роботи з проблемними кредитами.

"Але вже сьогодні можна сказати, що період відновлення банківського сектору триватиме понад рік. Очевидно, що потрібні зміни в законодавстві, спрямовані на врегулювання питання капіталу банків та розширення їхніх можливостей з реструктуризації кредитів бізнесу і населення", – сказала Рожкова.

Вона наголосила, що Нацбанк працює з міжнародними партнерами над концепцією платформи для залучення інвестицій на відновлення бізнесу, що постраждав внаслідок війни. Якщо відновиться бізнес – відновиться економіка, відновиться спроможність бізнесу обслуговувати банківські кредити, отже, відновиться й банківський капітал.

Як повідомлялося, Національний банк разом з усіма системно важливими банками України об’єдналися для створення спільної банківської мережі – Power Banking.