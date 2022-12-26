Samsung хоче розширити виробництво чипів на своєму найбільшому заводі, – ЗМІ

Компанія Samsung Electronics планує у 2023 році збільшити потужності з виробництва мікросхем на своєму найбільшому заводі з виробництва напівпровідників – P3 у Пхентеку (Південна Корея).

Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеву газету Seoul Economic Daily.

Зазначається, що відповідний крок контрастує зі скороченням інвестицій конкуруючими виробниками мікросхем на тлі падіння попиту та надлишку мікросхем.



Аналітики кажуть, що наполегливість Samsung щодо інвестиційних планів, ймовірно, допоможе компанії зайняти частку ринку мікросхем пам’яті та підтримати ціну своїх акцій, коли попит відновиться.

Як повідомляє Seoul Economic Daily з посиланням на неназвані галузеві джерела, Samsung планує розширити свою фабрику P3 у Пхентеку (Південна Корея), додавши 12-дюймові пластини для мікросхем пам’яті DRAM.



Компанія також планує розширити завод додатковими потужностями 4-нанометрових мікросхем.

P3, який цього року розпочав виробництво передових чіпів флеш-пам’яті NAND, є найбільшим підприємством компанії з виробництва мікросхем.