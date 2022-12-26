Один з найбільших виробників яєць в Україні виплатить дивіденди власникам попри війну

Агропромислова група компаній "Овостар Юніон", один із найбільших виробників яєць та яєчних продуктів в Україні, виплатить 3,6 мільйона євро проміжних дивідендів за 2022 рік із розрахунку 0,65 євро на акцію.

У повідомленні компанії на Варшавській фондовій біржі зазначається, що дивіденди виплатять не пізніше 27 січня 2023 року, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, у січні-вересні 2022 року "Овостар Юніон" зменшив виробництво курячих яєць на 5,1% порівняно з аналогічним періодом 2021 року – 1,19 млрд штук, водночас збільшивши їх експорт.

Детальніше про причини подорожчання яєць читайте у матеріалі БізнесЦензора: Коли подешевшають курячі яйця

Група компаній "Овостар Юніон" – вертикально інтегрована публічна холдингова компанія, один із провідних виробників курячого яйця та яєчних продуктів у Європі. Є сертифікованим експортером до країн ЄС із 2015 року.

Холдингова компанія групи – Ovostar Union N.V. – у середині червня 2011 року провела IPO 25% акцій на Варшавській фондовій біржі та залучила $33,2 млн. Мажоритарний пакет акцій компанії знаходиться у власності Prime One Capital Limited, яка контролюється її гендиректором Борисом Бєліковим та головою ради директорів Віталієм Вересенком.

"Овостар" за підсумками 2021 року отримав $1,65 млн чистого прибутку, що на 38% менше у порівнянні з 2020 роком. Показник EBITDA скоротився на 29% – до $5,7 млн, тоді як виторг зріс на 35% – до $133,3 млн.