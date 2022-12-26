Фонд держмайна виставив на аукціон Мишковицький спиртзавод

У середу, 28 грудня, відбудеться аукціон з приватизації окремого майна Мишковицького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт", що розташоване на Тернопільщині.

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

Виробництво знаходиться у центрі міста обласного значення Чортків між Тернополем та Чернівцями. Поруч пролягає автошлях М19, що дозволяє прокладати зручні логістичні маршрути.

Зазначається, що майно може бути використано для провадження складської діяльності або роботи у харчовій галузі – змішування напоїв зокрема. Перед тимчасовим призупиненням діяльності на виробництві проводились розлив, маркування та зберігання лікеро-горілчаних виробів.

Стартова ціна об’єкта приватизації становить 3 млн. Його площа – 4697 кв.м. Актив включає у себе 7 будівель, зокрема: котельню, складські приміщення та водонасосну станцію. Також тут перебувають понад 10 транспортних засобів та 300 одиниць виробничого устаткування.