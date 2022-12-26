Європа відновила закачування газу до сховищ посеред зими

Тепла погода і зменшення попиту на газ через свята дозволили Європі перейти від нетто-відбору до нетто-закачування палива до сховищ.

Поточний рівень заповненості сховищ у Європі складає 82,98%, що на 10,8 відсоткового пункта вище за середній показник на ту ж дату за останні п'ять років, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані асоціації Gas Infrastructure Europe (GIE).

При цьому за газову добу 24 грудня запаси зросли на 0,11 відсоткового пункта. Це перша газова доба з початку сезону відбору, коли закачування знову перевищило відбір.

Початок сезону відбору газу зі сховищ у ЄС (14 листопада) цього року був найпізнішим за всю історію спостережень GIE (з 2011 року).

Читайте також: Рада ЄС затвердила обмеження цін на газ

Крім того, європейські термінали з прийому зрідженого природного газу (LNG) з початку грудня працюють із продуктивністю 67%, за такого ж середнього показника за листопад. Водночас зменшуються запаси LNG у резервуарах приймальних терміналів (на 10% до середнього листопадового рівня) – це говорить про те, що нові партії зрідженого газу приходять до Європи повільніше, ніж ринок споживає.

Німеччина 17 грудня провела церемонію відкриття свого першого терміналу ЗПГ – у Вільгельмсхафені, з 21 грудня газ із терміналу почав надходити до газотранспортної системи.

Відлига також призвела до зниження цін на європейському ринку. Контракт із постачанням "на день вперед" на хабі TTF у Нідерландах закрився на рівні $868 за тисячу кубометрів. Січневий ф'ючерс – $932 за тисячу кубометрів.

Вироблення електроенергії за рахунок вітроустановок у Європі минулого тижня забезпечило 21% енергобалансу щодо ЄС після 13% на тижні з 12 по 18 грудня, повідомляє асоціація WindEurope.