Казахстан відмовився допомагати Росії обходити санкції

Казахстан не приєднається до санкцій проти Росії, але й не допомагатиме їй обходити чинний режим обмежень.

Як пише The Moscow Times, про це заявив міністр закордонних справ країни Мухтар Тлєуберді в інтерв'ю японському телеканалу NHK.



За його словами, Москва та Астана мають тісні економічні зв'язки, тому санкції проти Росії, запроваджені через війну в Україні, негативно позначилися на економіці Казахстану.

Він запевнив, що нинішні відносини між Казахстаном та Росією продовжаться, водночас Казахстан "не використовуватиметься різними компаніями для обходу санкцій".

Також, за словами міністра, Казахстан продовжуватиме розвивати зв'язки з Китаєм, сусідами в Центральній Азії, а також із США, Японією, країнами ЄС, Великою Британією.

"Це дозволяє нам працювати з країнами та залучати інвестиції з усіх країн", – додав він.

Як повідомлялося, Казахстан обговорює постачання нафти до Європи замість російської.