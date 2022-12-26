У Раді зібрали необхідну кількість голосів для висловлення недовіри очільнику Рахункової палати Пацкану, – нардеп
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
"Коаліція зібрала 129 підписів (з 113 необхідних) для висловлення недовіри члену Рахункової палати, голові Рахункової палати Пацкану Валерію. Підкреслюю, тут йдеться про звільнення взагалі з Рахункової, а не тільки як голови", – наголосив нардеп.
Він також нагадав, що раніше відповідна постанова № 8297 була внесена до Верховної Ради. Для ухвалення рішення необхідно щонайменше 226 голосів "за".
Як повідомлялося, 1 грудня Верховна Рада не підтримала звільнення Пацкана. До того Пацкан відкликав свою заяву про відставку з посади голови Рахункової палити через законодавчу колізію, хоча Комітет Верховної Ради з питань бюджету вже підтримав його заяву про звільнення.
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Про те, що голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав заяву про відставку, стало відомо ще на початку листопада.
Це відбулося після того, як 24 жовтня співробітники НАБУ і САП повідомили Пацкану про підозру у незаконному одержанні 117,65 тис. грн компенсації за житло у той час, коли він ще був народним депутатом. 27 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49,62 тис. грн.
За даними слідства, народний обранець з вересня 2017 по березень 2018 року отримав компенсацію за винайм житла, незважаючи на наявність власної квартири у столиці. Дії колишнього нардепа кваліфіковані за ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання владою, що завдало істотної шкоди).
Валерій Пацкан очолює Рахункову палату з березня 2018 року. До цього призначення він був народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка".