НАБУ проводить обшуки у голови Дніпропетровської ОВА Резніченка у справі про ремонт доріг фірмою його подруги, – ЗМІ

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) у понеділок, 26 грудня, проводять серію обшуків у Дніпрі у фігурантів кримінальної справи, пов’язаної із "Великим будівництвом", серед яких – голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Про це повідомляє проєкт "Схеми" (Радіо свобода) із посиланям на три джерела у Дніпрі та у правоохоронних органах.

За даними джерел, детективи проводять слідчі дії безпосередньо у приміщенні Дніпропетровської ОВА – кабінеті самого Резніченка, а також у Департаменті житлово-комунального господарства, який є відповідальним за закупівлі в межах будівництва і реконструкції доріг та низці інших департаментів ОВА.

Також обшуки провели у підрядників ОВА – у приміщеннях фірми "Будінвестінжиніринг", на виробничих підприємствах та у пов’язаних осіб компанії.

Раніше журналісти опублікували розслідування про зв’язок між Резніченком і компанією "Будінвест Інжиніринг", яка після початку повномасштабної війни отримала від очолюваної ним Дніпропетровської ОВА 1,5 мільярда гривень на ремонт доріг, після чого Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтями "зловживання владою або службовим становищем" і "легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)". Засновницею фірпми до останнього часу була Яна Хланта – фітнес-тренерка та близька подруга Резніченка.

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"Будінвест інжиніринг" почав заробляти на підрядах у Дніпропетровській області в 2017 році, коли обладміністрацію вперше очолив Резніченко. За даними системи Spending, пік заробітків на ремонтах доріг припав на 2021-2022 роки, коли Резніченко вдруге очолив ОДА, а його радник Юрій Голик став консультантом "Великого будівництва".

Також фірма отримала найбільше грошей серед усіх фаворитів "Укравтодору" під час вторгнення цього року – 2 листопада їй відписали 1,5 млрд грн на ремонт і експлуатацію доріг у регіоні.

Уже 9 листопада Хланта вийшла зі складу засновників, зараз основним власником фірми є Павло Чухно. Це віцепрезидент спортклубу "Прометей". Президентом клубу є давній знайомий Резніченка Володимир Дубинський. Він та його брат Леонід розшукуються у США за шахрайство.

В Офісі президента відповіли на скандал повідомленням, що висновки будуть робити тільки за результатами розслідування правоохоронних органів.

Після публікації розслідування 14 листопада Володимир Зеленський взяв Валентина Резніченка у свою делегацію для публічного візиту у деокупований Херсона. Того ж дня "Укравтодор" перерахував "Будінвест інжинірингу" 60 млн грн, а через тиждень облдержадміністрація також перерахувала 22 млн грн.