У Росії зафіксували рекордну кількість звільнень і неповної зайнятості

У третьому кварталі 2022 року російські великі та середні підприємства звільнили 3,24 млн осіб, що є квартальним рекордом за весь доступний період статистики з 2013 року.

Про це йдеться у дослідженні російської аудиторсько-консалтингової мережі FinExpertiza на основі даних Росстату, пише РБК.

Порівняно з аналогічним періодом 2021 року кількість звільнених працівників зросла на 8,2%, або на 245,9 тис. осіб.

Приблизно такими ж темпами зростала кількість працевлаштованих росіян – на 7,1% у річному вираженні, або на 208,8 тис. осіб. Загалом у третьому кварталі на роботу було прийнято 3,17 млн нових співробітників, що також є квартальним максимумом. В результаті різниця між звільненими та найнятими становила лише 75,1 тис. осіб (порівняно із 484 тис. осіб у попередньому кварталі).

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Водночас неповна зайнятість на російських підприємствах у липні-вересні 2022 року сягнула рекордних 4,66 млн осіб, вище від пікових значень під час локдаунів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, кількість зайнятих неповний час зросла на 7,3%, або на 319 тис. осіб.

Більш інтенсивний рух кадрів, тобто більше і прийомів на робоу, і звільнень, у третьому кварталі 2022 року у російському Мінпраці пояснюють реорганізацією низки компаній з іноземною участю: при зміні юрособи трудові договори з колишнім власником розриваються.

Приріст чисельності працівників, які перебували в режимах неповної зайнятості, російська влада також пояснює структурною перебудовою бізнесу.

Традиційно найчисленнішою категорією є ті, хто пішов у відпустку за свій рахунок: у третьому кварталі 2022 року в такій відпустці перебувало 3,3 млн осіб (на 6% більше, ніж за аналогічний період попереднього року). На умовах неповного робочого часу за згодою сторін працювало 1,06 млн осіб (порівняно з результатами 2021 року), а з ініціативи роботодавця — 58,3 тис. осіб (на 58% більше, ніж минулого року). Порівняно із 2021 роком збільшилася кількість працівників у простої – на 67%, до 239,8 тис. осіб.

У середньому по Росії в режимі неповної зайнятості в липні-вересні працювали 14% працівників великих та середніх підприємств (роком раніше трохи менше 13%).