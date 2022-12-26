В Україні 12% стартапів припинили свою діяльність після початку війни, – дослідження

64% стартапів, які досі працюють в Україні, базують свій бізнес на світовому ринку, при цьому 12% опитаних компаній закрили свою діяльність після російського вторгнення.

Про це свідчать результати дослідження, яке підготувала команда Polish-Ukrainian Startup Bridge у партнерстві з Варшавською фондовою біржею та Ukrainian Startup Fund, передає AIN.UA.

Як зазначається, майже всі респонденти відзначають однозначно негативний вплив війни в країні на можливість ведення бізнесу. Більшість лідерів стартапів оцінюють поточну ситуацію як погану. 12% опитаних компаній закрили свою діяльність після російського вторгнення

У дослідженні вказано чотири найпоширеніші причини, які призводять до необхідності припинення бізнесу або його обмеження.

Так, у випадку близько 33% стартапів причиною виходу з діяльності стало падіння продажів продукції та послуг на українському ринку. У випадку приблизно 25% респондентів припинення діяльності було обумовлено неможливістю виїзду за кордон (що в їхньому випадку було необхідно для продовження діяльності) та втратою капіталу, що дозволило б компанії підтримувати свою фінансову ліквідність.

Із 27 компаній, представники яких заявили про участь у бойових діях, 56% стикалися з одним випадком участі їхніх співробітників у захисті України. Як наслідок, у понад 20% компаній, працівники яких брали участь у війні, на фронті воюють аж двоє.

Майже половина опитаних підприємств знаходиться в Києві. Важливими точками на стартап-карті України є також Львівська, Харківська та Вінницька області.

Проблеми в роботі стартапів з України відображаються на ринках далеко за межами країни та є перешкодою для всіх суб’єктів, які з ними співпрацюють або купують їхні послуги та продукти. Водночас для деяких з аналізованих компаній факт роботи на іноземних клієнтів і співробітництво з ними є шансом вижити в складній економічній, політичній і соціальній ситуації в країні.

Серед респондентів, які відповіли на запитання про плани перенести свої стартапи після закінчення війни та перемоги України, найбільший відсоток вказали, що планують повернутися на український ринок або залишитися на ньому (43%). Майже 1/3 вибірки складають люди, які хочуть перемістити свою компанію на ринок Європейського Союзу, рідше (лише 5%) – у США. Деякі компанії на стадії завершення опитування вже перебували за межами України (16%).