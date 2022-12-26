Оптові ціни на бензин та дизпаливо почали знижуватися

За минулий тиждень оптові ціни на бензин знизилися на 1,25 грн/л, а вартість дизпалива у гурті зменшилась на 0,5 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Водночас пропозиція високооктанових бензинів минулого тижня була обмеженою. У п'ятницю, 23 грудня, придбати бензин А-95 можна було в західному регіоні країни в середньому за 42,5 грн/л, а діапазон торгівлі тут був у межах 40-45 грн/л. Також високооктановий бензин продавався у південному регіоні за 43,5 грн/л, проте ресурс тут пропонували одна-дві компанії. У свою чергу, пропозицій бензину "А-92" на ринку не було зовсім.

Гуртові партії дизпалива в кінці тижня пропонувались у середньому за 50,75 грн/л, а торгівля велась у межах 47,5-53 грн/л (зниження на 0,5-1 грн за літр до 16 грудня). Найнижчу ціну на дизель зафіксовано в південному регіоні. Тут торгівлю вели в діапазоні 47,5-51 грн/л, а середня вартість знизилася на 1 грн/л, до 49 грн/л, порівняно з минулою п’ятницею.

У західному регіоні дизпальне можна було придбати за 48,5-51 грн/л, при цьому середня ціна опустилась на 1,52 грн/л– до 49,75 грн/л. У північних і центральних регіонах цінники на ДП за тиждень знизилися 0,5-1 грн/л (50-53 грн/л), в середньому дизельне пальне в цих областях коштувало 52 і 52,75 грн/л відповідно.

За даними групи "А-95", імпорт бензинів за 2 декади грудня склав 116 тис. тонн, що на 47% більше порівняно з таким же періодом листопада. Для дизельного пального імпорт за цей же період склав 403 тис. тонн (+28% щодо останнього місяця осені).