Фонд держмайна продав акції одеського заводу "Оріон" за 80 мільйонів

Фонд держмайна продав на приватизаційному аукціоні 50% акцій АТ "Машинобудівне виробниче об’єднання "Оріон" (Одеса) за 80 млн грн, що у 12 разів більше за стартову ціну (6,8 млн грн).

Як повідомили у Фонді, в аукціоні взяли участь шість компаній, а його переможцем стало ТОВ "Курортний", передає Інтерфакс-Україна.

Площа нерухомого майна "Оріону" становить 39,5 тис. кв. м. Державний пакет акцій у розмірі 50% становить 2,8 млн штук акцій номінальною вартістю 720,8 тис. грн.

За даними Opendatabot, власником ТОВ "Курортний" є ТОВ "Комплекс "Курортний", найбільшим акціонером якого вказано ПрАТ "Виробниче об'єднання "Одеський консервний завод". Бенефіціарами останнього вказані Олег Осадчий та Людмила Ровінська.

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МПО "Оріон" – колись великий виробник компресорів для холодильної та інших видів техніки. Згідно із річним звітом за 2020 рік, підприємство отримало 5,4 млн грн чистого доходу та 15,5 млн грн чистого збитку. Весь прибуток отримано від здачі у оренду нерухомого майна.

Станом на третій квартал 2022 року державі належить 50% у МПО "Оріон", ТОВ "Грінбуд" (Одеса) – 22,32%.