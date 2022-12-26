Офіційне безробіття в Україні впало до історичного мінімуму
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"І знову дані по офіційно зареєстрованим безробітним. Новий антирекорд, станом на 26 грудня це 191 тис. осіб. Ніколи в історії реєстрації офіційного безробіття в Україні такої низької цифри не було", – написав Железняк.
Він зазначив, що місяць тому, 24 листопада, було 223 тис., тобто падіння за місяць склало більше 30 тис. осіб.
Однак Железняк додав, що це не свідчить, що в Україні різко покращилася ситуація з роботою.
"Просто три фактори: виплата по безробіттю зараз здійснюється лише 90 днів; баланс виїзду за кордон із жовтня знову негативний – більше людей виїжджає; чоловіки мають перед реєстрацією по безробіттю принести документи з воєнкомату, тому зараз 77% зареєстрованих безробітних це жінки", – пояснив Железняк.