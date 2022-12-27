Інвестори готові голосувати за перемогу України грошима, – експерти
Як пише НВ, тільки за останні чотири місяці інвестори придбали активів банків, що ліквідуються, на суму майже 1,5 млрд грн. Здебільшого серед проданих лотів – об’єкти нерухомості ліквідованих банків.
"На те, що у таких умовах бізнес звертає увагу на активи Фонду гарантування вкладів, є кілька причин. Перша – це наявність цікавих активів, в основному нерухомості, з точки зору інвесторів. І друге – Фонд пропонує зрозумілу і прозору формулу придбання цих активів через Прозорро.Продажі, зі створенням кімнати даних з інформацією, необхідною для проведення аналізу та прийняття рішення, за принципом "Усі бачать усе". Відтак, з приходом нових активів бізнес навіть під час повномасштабної війни побачив у них непоганий об’єкт інвестування", - каже партнер, керівник галузевої практики фінансового сектору KPMG в Україні Юрій Федорів.
Перші ж продажі Фонду показали середню конверсію (отриманий прибуток у порівнянні з початковою ціною) у понад 100% за конкуренції близько десятка учасників. За словами Олександра Кульчицького, директора департаменту консолідованого продажу активів ФГВ, така конкуренція є хорошим результатом і для мирного часу.
"Те, що інвестори під час війни охоче інвестують в Україну, означає, що банківська система працює стабільно. Не дивлячись на воєнний стан, пов’язаний із вторгненням росії в Україну, грошова маса в обігу не зменшується, а відтак банківська система не похитнулася завдяки збереженню і навіть примноженню коштів. Тому ситуація у банківській системі має оптимістичний прогноз", – коментує ситуацію інвестиційний банкір Сергій Фурса.
Загалом поведінка усіх учасників банківського ринку свідчить про обережний оптимізм. Зокрема, за час повномасштабної війни не лише не спостерігається відтоку вкладів з банків, а їх сума зросла майже на 20%. Станом на кінець листопада сума вкладів фізосіб у банках становила рекордні 990 млрд грн.