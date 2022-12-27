Інвестори готові голосувати за перемогу України грошима, – експерти

Економіка оговталась від шоку перших місяців повномасштабної війни та адаптується до умов воєнного часу. Про це, зокрема, свідчить активність інвесторів під час аукціонів з продажу банківських активів в системі Прозорро.Продажі, які на продаж виставляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВ).

Як пише НВ, тільки за останні чотири місяці інвестори придбали активів банків, що ліквідуються, на суму майже 1,5 млрд грн. Здебільшого серед проданих лотів – об’єкти нерухомості ліквідованих банків.

"На те, що у таких умовах бізнес звертає увагу на активи Фонду гарантування вкладів, є кілька причин. Перша – це наявність цікавих активів, в основному нерухомості, з точки зору інвесторів. І друге – Фонд пропонує зрозумілу і прозору формулу придбання цих активів через Прозорро.Продажі, зі створенням кімнати даних з інформацією, необхідною для проведення аналізу та прийняття рішення, за принципом "Усі бачать усе". Відтак, з приходом нових активів бізнес навіть під час повномасштабної війни побачив у них непоганий об’єкт інвестування", - каже партнер, керівник галузевої практики фінансового сектору KPMG в Україні Юрій Федорів.

Перші ж продажі Фонду показали середню конверсію (отриманий прибуток у порівнянні з початковою ціною) у понад 100% за конкуренції близько десятка учасників. За словами Олександра Кульчицького, директора департаменту консолідованого продажу активів ФГВ, така конкуренція є хорошим результатом і для мирного часу.

"Те, що інвестори під час війни охоче інвестують в Україну, означає, що банківська система працює стабільно. Не дивлячись на воєнний стан, пов’язаний із вторгненням росії в Україну, грошова маса в обігу не зменшується, а відтак банківська система не похитнулася завдяки збереженню і навіть примноженню коштів. Тому ситуація у банківській системі має оптимістичний прогноз", – коментує ситуацію інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Загалом поведінка усіх учасників банківського ринку свідчить про обережний оптимізм. Зокрема, за час повномасштабної війни не лише не спостерігається відтоку вкладів з банків, а їх сума зросла майже на 20%. Станом на кінець листопада сума вкладів фізосіб у банках становила рекордні 990 млрд грн.