Інфраструктура Бахмута зруйнована на 60%, – Донецька ОВА

Інфраструктура Бахмута, як і більшості населених пунктів прифронтової зони, зруйнована на 60%.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає Інтерфакс-Україна.

"Увесь світ уже бачив фото, в якому жахливому стані зараз знаходяться історичні будівлі Бахмута, які мають історичну цінність. Будинки закладів культури, в якому вони стані зараз. Взагалі, це стосується всіх прифронтових населених пунктів, великих і маленьких", – сказав Кириленко.

За його словами, росіяни не шкодують сил, намагаючись просунутися в цьому напрямку, але при цьому зазнають величезних втрат.

Як повідомлялося, станом на кінець листопада через "Дію" отримано 299,64 тис. заявок про знищене та пошкоджене майно українців внаслідок російської збройної агресії. Загальна площа збитків – 20,72 млн квадратних метрів житла.