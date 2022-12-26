Мінагрополітики виділило 371 мільйон грантів на створення садів та теплиць

Міністерство аграрної політики та продовольства України підписало 77 наказів у рамках грантової програми зі створення та розвитку садів і теплиць. Загальна площа по обох напрямах проєкту складає 1,08 тис. га, сума грантів становить майже 371 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні Мінагрополітики.

Зокрема, 70 наказів підписано по закладенню або розвитку садів загальною площею майже 1,07 тис. га на загальну суму 322 млн грн, а також 7 наказів – по розвитку тепличних господарств площею 12,35 га, загальна сума становить 48,9 млн грн.

За погодженими наказами по грантах планується наступне створення робочих місць: по напряму теплиць – 211 постійних, по садах – 385 постійних та 8 830 сезонних.

У трійку лідерів серед регіонів-учасників програми за площею насаджень та створення теплиць входить Закарпаття, Львівщина та Київщина, за сумою грантів – Закарпаття, Дніпропетровщина, Львівщина. Незмінна першість і за площею, і за обсягом грантів залишається за Закарпаттям: 215,5 га та 74 млн грн.

Суми грантів по садах залежно від площі становлять від 140 тис. грн до 10 млн грн на одного отримувача, по теплицях – до 7 млн грн.

20 підприємств-учасників програми уже отримали на свої рахунки 27,1 млн грн.

Нагадаємо, що за умовами програми по напряму садівництва площі угідь для розвитку чи створення саду мають варіюватися від 1 до 25 га. Також серед основних вимог програми є створення робочих місць.

По напрямку теплиці гранти надаються на будівництво однієї модульної теплиці орієнтовною площею від 0,4 га до 2,4 га відповідно до типового проєкту. Кількість створених робочих місць має бути не менше 14 на 1 га. Заявка на створення теплиць повинна містити проект модульної теплиці.

Крім того, програма по обох напрямах передбачає співфінансування: від 30% власних коштів забезпечує її учасник, а 70% – держава. Цими коштами можна оплатити будь-які витрати, які пов’язані з погодженим проєктом висадки насаджень.