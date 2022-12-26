ЄБРР відшкодує витрати на релокацію українських підприємств
Про це пише AIN.UA.
Як зазначається, партнери відшкодують усі витрати на релокацію в розмірі до 30 тис. євро на одну компанію. Профінансують витрати повʼязані з:
- транспортуванням обладнання, сировини та готової продукції; пакуванням, демонтажем, налагодженням, ремонтом, орендою та придбанням обладнання;
- використанням приміщень: до одного місяця оренди, інженерні або ремонтно-будівельні роботи у приміщеннях для зберігання обладнання та виробництва.
Компанії, які відповідають вимогам, мають можливість подати заявку на отримання грантових коштів до 31 січня 2023 року. Вимоги наступні:
- до 500 працівників;
- річний обіг до 50 млн євро або загальні активи до 43 млн євро;
- не менше двох років операційної діяльності;
- частка українських власників – більше 50%.
За даними Організації економічного співробітництва та розвитку, на малі та середні підприємства припадає приблизно 82% від загальної кількості робочих місць та 64% створеної доданої вартості у ВВП. За даними Advanter Group, лише за перші 75 днів війни компанії втратили $64-85 млрд внаслідок знищення активів та порушення нормального функціонування ринків.
Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку веде переговори з муніципалітетами на деокупованих територіях України та готовий їх підтримати.