ЄБРР відшкодує витрати на релокацію українських підприємств

ЄБРР, Швейцарія та США допоможуть українським малим та середнім компаніям у релокації в більш безпечні регіони. Допомога включає гранти на загальну суму 2,4 млн євро.

Про це пише AIN.UA.

Як зазначається, партнери відшкодують усі витрати на релокацію в розмірі до 30 тис. євро на одну компанію. Профінансують витрати повʼязані з:

транспортуванням обладнання, сировини та готової продукції; пакуванням, демонтажем, налагодженням, ремонтом, орендою та придбанням обладнання;

використанням приміщень: до одного місяця оренди, інженерні або ремонтно-будівельні роботи у приміщеннях для зберігання обладнання та виробництва.

Компанії, які відповідають вимогам, мають можливість подати заявку на отримання грантових коштів до 31 січня 2023 року. Вимоги наступні:

до 500 працівників;

річний обіг до 50 млн євро або загальні активи до 43 млн євро;

не менше двох років операційної діяльності;

частка українських власників – більше 50%.

За даними Організації економічного співробітництва та розвитку, на малі та середні підприємства припадає приблизно 82% від загальної кількості робочих місць та 64% створеної доданої вартості у ВВП. За даними Advanter Group, лише за перші 75 днів війни компанії втратили $64-85 млрд внаслідок знищення активів та порушення нормального функціонування ринків.

Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку веде переговори з муніципалітетами на деокупованих територіях України та готовий їх підтримати.