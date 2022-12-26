ОАЕ надішлють Україні 2500 побутових генераторів
4384
Об’єднані Арабські Емірати надішлють близько 2500 побутових генераторів, кожен з потужністю від 3,5 до 8 кіловат, цивільному населенню України.
Про це повідомляє місцева новинна агенція WAM.
ОАЕ перевезуть близько 1200 побутових генераторів у Варшаву, а решту генераторів передадуть до січня.
Ця підтримка надається в рамках гуманітарної допомоги на суму $100 млн, виділеної ОАЕ для України.
Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз надасть Україні 900 генераторів та мільйони енергоощадних лампочок.