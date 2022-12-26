Нацбанк оштрафував сервіс короткострокових кредитів ZeCredit
Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 26 грудня, повідомляє пресслужба регулятора.
Йдеться про невиконання вимог закону "Про споживче кредитування" до договору про споживчий кредит у частині:
відсутності в договорі заборони новому кредитору, колекторській компанії повідомляти інформацію про укладення споживачем договору про споживчий кредит, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є стороною цього договору;
невідповідності вимогам закону зазначеної в договорі черговості погашення вимог за договором про споживчий кредит.
ТОВ "ФК "Інвеструм" надає короткострокові кредити під брендом ZeCredit. Бенефіціарами компанії у держреєстрі вказані Вітаутас Йонас Лапеніс та Вітаутас Олшаускас.