"Укренерго" спростувало фейки про скасування аварійних відключень

"Укренерго" повідомило про поширення в соцмережах фейкової інформації про нібито скасування аварійних відключень.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"У соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву сторінку нашої компанії. Це спроба збурити суспільство неправдивою інформацією", – сказано в повідомленні.

В "Укренерго" нагадали, що аварійні відключення – це вимушений крок, який застосовується виключно за наявності дефіциту, для збереження балансу виробництва і споживання в енергосистемі. Відмовитись від них енергетики зможуть лише після повного припинення ворожих атак на нашу енергосистему.

У компанії також закликали повідомляти про нові фейки, які можуть розповсюджуватися нібито від імені "Укренерго".