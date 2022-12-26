Зеленський підписав закон про впровадження цифрових технологій у держорганах

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 2807-ІХ "Про Національну програму інформатизації", завдяки якій держоргани зможуть оперативніше комунікувати один з одним, а українці – отримувати держпослуги швидше.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Так, згідно із законом, у держуправлінні швидше впроваджуватимуть цифрові технології, що позитивно вплине на результативність та ефективність роботи держорганів.

Закон передбачає створення та функціонування Єдиної інформаційної системи обліку Національної програми інформатизації (ЄІСОНПІ). Вона призначена для формування, контролю, моніторингу, обробки та зберігання програм, завдань, проєктів і робіт Національної програми інформатизації та матеріалів до них.

Завдяки Національній програмі інформатизації буде можливість вирішити ряд завдань, зокрема:

забезпечити розвиток інформаційного суспільства;

застосовувати інформаційні та цифрові технологій у державному управлінні та суспільно-економічних відносинах;

подолати цифрової нерівність;

використовувати та розвивати сучасні інформаційні системи, комунікаційні мережі, інформаційні ресурси й інформаційні технології для забезпечення безпеки інформаційної діяльності та кіберзахисту, шляхом побудови, розвитку, інтеграції та;

інтегрувати Україну у світовий інформаційний простір.

Закон набуває чинності 1 березня 2023 року.