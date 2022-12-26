Нацбанк анулював ліцензії восьми фінансових установ

Національний банк України анулював ліцензії восьми небанківським фінансовим установам, ще вісім – виключив з реєстрів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Як повідомляється, на підставі власних заяв анульовано усі наявні ліцензії:

ТОВ "Галицька фінансова компанія";

ТОВ "ФК "Гелексі".

Крім того, на підставі власних заяв анульовано ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу:

ТОВ "Гвадіана Капітал";

ТОВ "Ліард Фінанс";

ТОВ "ФК "Мадрид";

ТОВ "ФК "Монблан Фінанс";

ТОВ "ФК "Мотус Анте".

На підставі власної заяви ТОВ "ФК "Сіті Фінанс" анульовано ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

На підставі отриманих документів ТОВ "ФК "Гелксі" виключено з Державного реєстру фінансових установ.

Крім того, Національний банк виключив із Державного реєстру фінансових установ:

ПТ "Ломбард Златопіль";

ТОВ "ФК "Креді Фінанс";

ТОВ "ФК "Рейн";

ТОВ "ФК "Майнфорт";

ТОВ "ФК "Фінтех";

ТОВ "Сталь та Фінанси Бенк".

Із Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, виключено ТОВ "Промагролізинг-Україна".

Зазначені установи виключено у зв’язку із прийняттям Національним банком рішення про анулювання (відкликання) в них усіх наявних ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг*.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 22 грудня 2022 року.