Екснардепутату від ОПЗЖ призначили заставу в майже 400 тисяч у справі про махінації з житлом

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 26 грудня обрав запобіжний захід колишньому нардепу від партій "Опозиційна платформа – За життя", якого викрили на махінаціях з житлом, у вигляді 396 960 грн.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Колишнього нардепа VIII скликання підозрюють у незаконному одержанні понад 700 тис. грн компенсації за житло (ч. 5 ст. 191 КК України).

Так, до 26 лютого 2023 року підозрюваний зобов’язаний протягом наступного місяця прибувати до детективів, прокурора чи суду за першою вимогою, повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи, утримуватися від спілкування зі свідками у справі, а також здати на зберігання до відповідного органу державної влади паспорти для виїзду за кордон.

За даними слідства, екснардеп з квітня 2015 по грудень 2018 року незаконно одержував із бюджету Апарату Верховної Ради компенсацію за винайм житла, яку призначали народним депутатам, що не мали власних помешкань у столиці.

Депутат приховав наявність власної квартири на Печерську і за майже 2,5 роки незаконно отримав на картку 700,3 тис. грн. Лише після виходу журналістського розслідування програми "Схеми" депутат відмовився від одержання цих виплат.