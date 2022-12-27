"Укрпошта" з 1 січня знижує тарифи на відправку посилок у Польщу на 75%

Із 1 січня тарифи на відправлення посилок у Польщу через EMS-сервіс "Укрпошти" будуть знижені на 75%.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Telegram.

"Щойно підписав наказ, щоб з 1 січня тарифи на відправку посилок в Польщу через EMS-сервіс "Укрпошти" були знижені на 75%. Посилка до 1 кг буде коштувати десь $6 (240 гривень). Відправити можна буде до майже будь-якого відділення "Пошти Польської". Терміни доставки 7-14 днів", – зазначив він.

За словами Смілянського, нові тарифи будуть доступні і для українських підприємців, що дозволить розширити горизонти для продажу української продукції.

"На цьому не зупиняємось: разом з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, "Укрзалізницею" та Офісом президента продовжуємо робити все, щоб в новому році поїхав наш перший міжнародний вагон. І тоді швидкість та якість доставки ще більше покращиться", – додав гендиректор "Укрпошти".