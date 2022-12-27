"Укрзалізниця" відновлює курсування "Буковельського експреса"

"Укрзалізниця" вирішила повернути курсування зимового рейсу за маршрутом Львів-Ясіня-Львів "Буковельський експрес".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Поїзд №810/809 Львів – Ясіня відправлятиметься зі Львова 30, 31 грудня, 6, 7 та 8 січня о 7:00 і прибуватиме до Ясіні о 12:25. Зворотно, з Ясіні, рейс відбуватиме о 15:10 і прибуватиме до Львова о 20:50.

Поїзд проходитиме через Ходорів, Галич, Івано-Франківськ, Надвірну, Делятин, Яремче, Микуличин, Татарів-Буковель, Ворохту, Вороненко та Лазещину.

На маршруті курсуватиме комфортабельний регіональний дизель-поїзд ДПКр-3.

Квитки вже доступні для придбання у застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті та на сайті.