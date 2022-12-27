Російський "Сбєрбанк" вимушено закриє свій офіс в ОАЕ через санкції

Найбільша російська фінустанова "Сбєрбанк" буде змушений унаслідок санкційного тиску закрити свій офіс в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) на початку наступного року.

Про це заявив перший заступник голови правління банку Олександр Ведяхін, передає Reuters.



"На жаль, в умовах санкційних обмежень ми стикаємося з серйозними обмеженнями для нашого офісу SberInvest Middle East в Абу-Дабі, і ми, на жаль, змушені його закрити в першому кварталі 2023 року", – сказав він журналістам.



За його словами, "Сбєрбанк" продовжить обслуговувати клієнтів на ринку ОАЕ і ведеться активна комунікація з китайськими регуляторами щодо відкриття там офісу.



"Я сподіваюся, що до кінця 2023 року ми зможемо відкрити філіал в Китаї, зазвичай це займає від 1,5 до 2 років", – додав заступник голови правління.



Європейське відділення "Сбєрбанку", що базується у Відні, було закрито за наказом Європейського центрального банку в березні після того, як ЄЦБ попередив, що банку загрожує банкрутство через відтік депозитів.



На початку цього року Банк Росії наказав фінансовим установам обмежити розкриття інформації. У цьому кварталі Сбербанк відновив деяку звітність, зафіксувавши падіння чистого прибутку на 84,8% в річному вимірі з січня по листопад



Водночас Ведяхін відмовився давати прогнози на весь рік, але сказав, що "Сбєрбанк" впевнений у прибутковості в грудні.



