"Нова пошта" підвищить тарифи з нового року

Із 1 січня 2023 року "Нова пошта" підвищує тарифи на доставку відправлень.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Зважаючи на стрибки цін на паливо та інші витрати, "Нова пошта" з початку 2023 року вносить зміни до тарифів. Ми робимо цей крок, щоб і надалі гарантувати вчасну та якісну доставку під час війни", – йдеться у повідомленні.

Вартість доставлення у відділення та поштомат тепер розраховуватимуться однаково, тоді як раніше для поштоматів діяв окремий тариф в розмірі 60 грн.

Нові ціни на доставлення Україною будуть наступними: до 2 кг – 70 грн, до 10 кг – 100 грн, до 30 кг – 140 грн. Раніше вони становили 60 грн, 80 грн та 120 грн відповідно.

Вартість локальних відправлень в межах міста коштуватиме: до 2 кг – 50 грн, до 10 кг – 80 грн, до 30 кг – 120 грн. Раніше ціни були відповідно 40 грн, 60 грн та 100 грн.

Водночас "Нова пошта" скасовуємо додаткову плату за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні і тепер вона буде безкоштовною. Раніше це коштувало 20 грн.

Тариф на доставку документів у фірмовому картонному конверті у відділення та поштомат подорожчає з 45 грн до 55 грн.

Доплата за кур’єрські послуги зросте з 30 грн до 35 грн (для відправлень до 30 кг) і з 90 грн до 100 грн (за кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг).

Надбавка за доставлення у селище чи село збільшиться на 5 грн – до 25 грн.