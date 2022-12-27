В Україні арештували залізну руду кремлівського олігарха Усманова на 1,8 мільярда (оновлено)

Детективи Бюро економічної безпеки арештували 166 тисяч тонн залізної руди, що перебуває у власності іноземної компанії. Орієнтовна вартість арештованої руди близько 1,8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що юридична особа-нерезидент, зареєстрована в країні ЄС, разом з іншими російськими компаніями, афілійованими із громадянином РФ – олігархом наближеним до президента РФ Владіміра Путіна.

Співробітники БЕБ викрили згадану компанію в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Правоохоронці встановили, що впродовж 2021-2022 років, вона задекларувала переміщення територією України до країн Азії, в митному режимі "Транзит", залізної руди на загальну суму понад 1,3 млрд грн.

"Щоб ухилитися від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, які сплачуються при імпорті товарів на територію України, службові особи компанії, використовували механізм так званого "перерваного транзиту".

Відбувалося оформлення фіктивних документів про вивезення руди за межі України. Фактично, службові особи компанії, намагалися відвантажувати товар суб’єктам господарювання – резидентам України. Таким чином збитки бюджету нашої держави від ухилення від сплати податку на додану вартість становлять понад 118 млн грн", – пояснили в Бюро.

Так, у декількох морських портах України арештовано 166 тисяч тонн залізної руди, що належать згаданій компанії.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками порушення передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів в особливо великих розмірах) здійснюють детективи БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводу співробітників Служби безпеки України.

У БЕБ додали, що після вторгнення РФ в Україну згаданий російський олігарх та мільярдер був внесений у санкційні списки ЄС та США. Усі його активи були заморожені. Також США та країни ЄС наклали санкції на яхти, приватні літаки, віллу, 6 компаній, які належать до активів олігарха на суму 66 млн євро. Крім того, проти олігарха були введені й українські санкції. Відповідний указ президент Володимир Зеленський увів у дію 19 жовтня 2022 року.

Як додали у Службі безпеки України йдеться про російського олігарха Алішера Усманова.