Банки витратять на забезпечення роботи під час блектаутів понад 300 мільйонів, – Нацбанк

Додаткові операційні витрати банків для забезпечення безперебійної роботи під час блектаутів перевищать 300 млн грн.

Про йдеться у звіті про фінстабільність від Національного банку, передає Інтерфакс-Україна.



"За оцінками банків, мінімально на обладнання, на підтримку автономної роботи відділень вони витратять 300 млн грн. Ці оцінки були зроблені ними на початку грудня, відповідно до зміни умов роботи ці витрати можуть тільки зростати", – зазначила під час брифінгу директорка департаменту фінстабільності Першин Дадашова.



Згідно зі звітом, банки оптимізують мережу та з початку війни скоротили персонал на 12%.



Крім того, на початок листопада близько 4% зайнятих осіб фінустанов працювали з-за кордону.



Вказується, що у другому півріччі частка працюючих відділень банків зросла, проте внаслідок перебоїв із електропостачанням у деяких регіонах України вона знижується.

Як повідомлялося, Нацбанк та українські банки створили спільну банківську мережу, яка працюватиме в умовах блекауту