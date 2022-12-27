Уряд відмовився від системи "єВідрядження", виїзд за кордон дозволять всім заброньованим чоловікам, – Свириденко

Уряд відмовиться від запровадження системи "єВідрядження", яка передбачала видачу дозволів для виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану за умови внесення грошової застави, натомість виїздити з країни дозволять всім заброньованим відповідно до нового закону співробітникам.

Про це перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко розповіла у інтерв'ю українській редакції Forbes.

"З урахуванням проєкту нової постанови про бронюванню, окрема процедура "єВідрядження" втратила сенс, тому що заброньовані особи матимуть змогу безперешкодно перетинати кордон за наявності необхідних документів", – заявила Свириденко.

Вона нагадала, що новий закон дозволяє бронювати співробітників, які працюють у державних органах, органах місцевого самоврядування та на критично важливих для функціонування економіки підприємствах, а також в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання.

"Наразі Міністерство економіки підготувало проєкт постанови, який деталізує та унормовує критерії та порядок організації бронювання. Нині він перебуває на погодженні", – повідомила Свириденко.

Вона зауважила, що фінальне рішення залишається за Міноборони та Генштабом.

"Не може бути іншої позиції, бо в країні триває війна. У нас не стоїть завдання дозволити виїжджати всім, наше завдання – допомогти бізнесу, який працює, виїхати за кордон для укладання нових контрактів, угод, участі у виставках тощо", – запевнила очільниця Мінекономіки.

Свириденко додала, що Мінекономіки планує перевести бронювання в електронний формат.

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Як повідомлялося,19 серпня за підсумками засідання уряду був анонсований запуск з 1 вересня в експериментальному режимі програми "єВідрядження", що дозволяє фізичним особам-підприємцям та компаніям за дотримання низки умов відправити до короткострокового закордонного відрядження низку співробітників. яким зараз такий виїзд заборонено.

Однак прем'єр-міністр Денис Шмигаль вирішив відкласти підписання ухвали. У середині вересня він повідомив, що документ має бути доопрацьований, однак з того часу він так і не набув чинності.

Натомість з 1 грудня набули чинності зміни до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Зокрема, закон передбачає бронювання військовозобов'язаних, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, має встановити Кабмін.