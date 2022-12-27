Нацбанк погіршив оцінку втрат банків через війну

Національний банк України (НБУ) підвищив оцінку втрат банків із 20% до 30% кредитного портфеля.

Про це йдеться у оновленому Звіті про фінансову стабільність, підготованому експертами НБУ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Через все ще обмежені експортні можливості та обстріли енергетичної інфраструктури сукупні втрати кредитного ризику портфеля зростуть до 30%", – йдеться у звіті.

Згідно з документом, банки вже втратили 9% кредитного портфеля, переважно внаслідок визнання кредитів непрацюючими.

Крім того, додатково 14% портфеля будуть мати значні труднощі з обслуговуванням кредитів за умови збереження поточної ситуації.

За словами першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової, у 2022 році кредитування відбувалося майже виключно в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9". Зокрема, її частка у чистому гривневому корпоративному портфелі сягнула 26%.

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Як повідомлялося, за даними Мінфіну, у межах держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" за період дії воєнного стану укладено 17 тисяч кредитних договори на загальну суму 71,19 млрд грн.

У державному бюджеті України на 2023 рік передбачено понад 16 млрд гривень на компенсацію відсотків за кредитами, виданими в межах програми пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9%".