Мін’юст відновив доступ до реєстру юридичних осіб, але є обмеження

Державне підприємство "Національні інформаційні системи" (НАІС) Міністерства юстиції відновило доступ до даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), призупинений після початку повномасштабної війни.

Як повідомляється на сайті НАІС, доступ до реєстру відновлено на підставі постанови Кабінету міністрів №1422 від 16 грудня, яка набрала чинності 26 грудня.

Однак тепер доступ до реєстру можливий лише з використанням електронного підпису.

"Варто зазначити, що відтепер доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру в електронній формі шляхом безоплатного пошуку та формування витягу надається виключно за умови ідентифікації особи, яка бажає отримати такі відомості, з використанням засобів електронної ідентифікації з середнім або високим рівнем довіри (кваліфікованим або удосконаленим електронним підписом)", – зазначається у повідомленні.

Державним органам, органам місцевого самоврядування, посадові особи яких наразі мають безпосередній доступ до реєстру, потрібно буде звернутися до НАІС для отримання доступу до порталу з можливістю формування витягів.