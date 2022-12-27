Мін’юст відновив доступ до реєстру юридичних осіб, але є обмеження
Як повідомляється на сайті НАІС, доступ до реєстру відновлено на підставі постанови Кабінету міністрів №1422 від 16 грудня, яка набрала чинності 26 грудня.
Однак тепер доступ до реєстру можливий лише з використанням електронного підпису.
"Варто зазначити, що відтепер доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру в електронній формі шляхом безоплатного пошуку та формування витягу надається виключно за умови ідентифікації особи, яка бажає отримати такі відомості, з використанням засобів електронної ідентифікації з середнім або високим рівнем довіри (кваліфікованим або удосконаленим електронним підписом)", – зазначається у повідомленні.
Державним органам, органам місцевого самоврядування, посадові особи яких наразі мають безпосередній доступ до реєстру, потрібно буде звернутися до НАІС для отримання доступу до порталу з можливістю формування витягів.