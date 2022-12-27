Виручка від експорту аграрної продукції цьогоріч впала на 16%, – УКАБ

Експортна виручка від продукції агропромислового комплексу України цьогоріч становитиме близько $23,3 млрд, що на 16% менше аналогічного показника минулого року.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Як зазначається, на початку 2022 року на фоні потенційного нападу Росії на Україну експортні відвантаження були суттєво збільшені, що й дозволило уникнути ще вагомішого розриву в річних показниках. Так, у січні 2022 року показник експортної виручки вдвічі перевищив показник січня 2021 року.

Найбільше зменшення надходження експортної виручки спостерігалося на початку війни – в березні та квітні 2022 року, з поступовим зростанням до кінця року відповідно до темпів налагодження роботи альтернативних маршрутів та початку роботи "зернового коридору".

Топ-5 позицій найбільшої експортної виручки в 2022 році становлять традиційні для України експортні продукти: кукурудза, олія соняшникова, пшениця, ріпак та насіння соняшнику. Виняток – лише насіння соняшнику, котре раніше перероблялося на території України. Із початком війни переробка насіння соняшнику скоротилася через тимчасове блокування морських шляхів, що і призвело до експорту безпосередньо сировини.

Як повідомляють в УКАБ, у листопаді 2022 року частка продукії АПК в експортній виручці становила 68%. Основна причина такого зростання – це, з одного боку, значна зацікавленість світового товариства в сільськогосподарській українській продукції, а з іншого – більш ніж достатня її кількість в Україні, що значно перевищує внутрішні потреби.