Державний борг України перевищив $107 мільярдів, – Мінфін

У листопаді 2022 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 158,7 млрд грн, у доларовому еквіваленті держборг зріс на $4,34 млрд.

У підсумку станом на 30 листопада державний та гарантований державою борг України становив 3 929,73 мільярда гривень або $107,46 млрд, повідомляється на сайті Мінфіну.

В тому числі:

державний та гарантований державою зовнішній борг на кінець листопада становив 2 534,43 млрд грн (64,49% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $69,31 млрд;

державний та гарантований державою внутрішній борг – 1 395,3 млрд грн (35,51%) або $38,16 млрд.

При цьому безпосередньо державний борг становив 3 572,3 млрд грн (90,91% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $97,69 млрд. У тому числі зовнішній держборг – 2 248,10 млрд грн (57,21% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $61,48 млрд. Внутрішній держборг становив 1 324,2 млрд грн (33,70% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $36,21 млрд.

Гарантований державою борг України становив 357,43 млрд грн (9,1%) або $9,77 млрд, в тому числі:

гарантований державою зовнішній борг– 286,33 млрд грн (7,29%) або $7,83 млрд;

гарантований державою внутрішній борг – 71,1 млрд грн (1,81%) або $1,94 млрд.

Як повідомлялося, станом на кінець 2021 року сукупний державний та гарантований державою борг України становив 2,67 трлн грн або $97,95 млрд.