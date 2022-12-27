Російські мобільні оператори підвищать тарифи для росіян через санкції

Найбільші російські мобільні оператори планують підвищити тарифи в 2023 році і вже почали повідомляти про це клієнтів.

Однією з основних причин зростання цін послуг та зміни умов тарифів російські компанії називають збільшення витрат на обладнання та експлуатацію мереж через обмеження, викликані санкціями, пише місцева газета "Вєдомості".

В операторі "Tele2" підтвердили, що "зовнішня ситуація вплинула на ланцюжки постачання обладнання" і щоб не допустити "деградацію якості сервісів", компанія вимушена шукати альтернативні технічні рішення, які коштують дорожче. Крім того, зростуть витрати компанії на обслуговування інфраструктури зростають.

Представник оператора "Мегафон" також визнав зростання витрат компанії на надання послуг та підтримання якості зв'язку, в тому числі через збільшення видатків на закупівлю обладнання та експлуатацію мережі.

Решта з найбільших російських операторів – "Білайн" і МТС – поки що ціни не підвищують, але запроваджують додаткові комісії та використовують інші шляхи збільшення надходжень від абонентів.

Як повідомлялоя, раніше агентство Reuters із посиланням на джерела у галузі писало, що якість мобільного зв’язку в Росії може погіршитися після виходу з країни виробників телекомунікаційного обладнання Nokia та Ericsson, які забезпечували роботу майже 50% базових станцій мобільного зв'язку в Росії і припинили працювати в країні через санкції.

Китайський виробник електроніки та телекомунікаційного обладнання Huawei також повністю припинив пряме постачання техніки в Росію, хоча офіційно компанія про це не заявляла.