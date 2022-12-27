Кількість угод на ринку нерухомості впала під час війни у 5 разів

З початку повномасштабної війни кількість угод з продажу нерухомості фізичними особами в Україні впала у 4,6 раза.

Про це повідомляє Фонд державного майна, який адмініструє роботу Єдиної бази даних звітів про оцінку нерухомості, на підставі яких в подальшому продавці нерухомості сплачують податки

За даними Фонду, з 24 лютого до 12 грудня українці продали 52 605 різноманітних об'єктів нерухомості, що у 4,6 разів менше, ніж за аналогічний період 2021 року (242 893).

"Левову частку в продажах займають об'єкти житлової нерухомості. З 24 лютого до 12 грудня покупці придбали 47 023 квартир і житлових будинків. Це в 4,6 разів менше, ніж за аналогічний період 2021 року (216 994)", – зазначається у повідомленні.

Також суттєво впали продажі промислової нерухомості і гаражів – в 4,3 рази до 4622 об'єктів, торговельної нерухомості – в 5,2 рази до 502 об’єктів і адміністративної нерухомості – в 7,9 раз до 458 об'єктів.

Як повідомлялося, за даними Держстату, загальна площа житлових будівель, на які видано дозволи на виконання будівельних робіт (нове будівництво), у січні-вересні 2022 року скоротилася вдвічі порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 5,2 млн кв. м.