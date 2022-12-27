Німеччина передала Україні чверть свого річного експорту зброї
Про це пише Spiegel, передає Європейська правда.
Як повідомляється, Федеральний уряд затвердив експорт зброї загальною вартістю 8,35 млрд євро. Більшим експорт був лише у 2021 році – на 9,35 млрд євро.
Понад чверть зброї та військового спорядження, експортованого з початку року до 22 грудня, відправили в Україну.
Німеччина затвердила постачання до України зброї загальною вартістю 2,24 млрд євро. Сюди входить у тому числі важка зброя - 30 зенітних танків Gepard, 14 артустановок Panzerhaubitzen 2000, п’ять РСЗВ, передова система ППО Iris-T. Якщо ж розглядати окремо зброю, експортовану до третіх країн, які не є членами ЄС та НАТО (загалом на 3.23 млрд євро), Україна з неї отримала понад дві третини.
Серед союзників у НАТО, найбільшу частку зброї продали Нідерландам (1,83 млрд євро), США (біля 864 млн євро), Британії 453 млн євро), Угорщині (249 млн євро), у топ-10 покупців також Австралія, Сінгапур і Південна Корея.
Раніше повідомлялося, що Федеральне міністерство економіки та захисту клімату Німеччини виділяє додаткові 100 млн євро в Фонд енергетичної підтримки України.